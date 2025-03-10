Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 14.00’de toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak, gündeminde bulunan Liman İşçileri (Hizmet Düzenleme) Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı, Liman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının yeniden değerlendirilmek üzere komiteye alınması talep edilerek oylandı ve komiteye gönderildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı söz alarak, liman işçileriyle ilgili konunun 2 yıldır gündemde olduğunu ve çözüm arandığını belirterek, şirketin kendini tasfiye etme kararı aldığını ve bakanlıktan da yetkili kişilerin atandığını belirtti.

Arıklı, hazırlanan 3 yasa da uyumlaştırıldıktan sonra Meclis'te görüşülmesine karar verdiklerini kaydetti.

Genel Kurul'da daha sonra Meclis’in, Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantı nedeniyle 17-18 Mart’ta yapılacak toplantılarının ertelenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Danışma Kurulu’nun, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteminin incelenmesi konusunda oluşturulan özel komitenin 5 kişiden oluşması önerisi de oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Değişiklik Yasa Önerisi'nin görüşülme tezkeresinin de ivediliği istendi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclisin çalışmalarının verimini arttırmak ve Meclis'in iç tüzüğe uygun bir kadroyla çalışmasının önemli olduğuna işaret ederek, CTP’nin de bu çalışmalara katkı koyduğunu hatırlattı.

Ancak bu yasanın çok masum olmadığını kaydeden Şahali, uzun süredir sınırlı sayıdaki hukukçuyla devam eden çalışmaların niteliği artırmaya yönelik değil belirlenen bir kişinin kadrolanmasını sağlamaya yönelik olduğunu iddia ederek ivediliğe red oyu vereceklerini söyledi.

Şahali, bu yaklaşımın kısıtlı imkanlarla yönetilen bir ülkeye uygun olmadığını belirtti.

-Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun da, Şahali’nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, yeni binayla birlikte yeni vizyonlar geliştirmek gerektiğini, kapasite yetersizliğinin acısını en çok komitede çalışanların bildiğini belirtti.

Yeni Meclis'e sadece altyapı olarak değil insan kaynağı olarak da uyumlaşmak gerektiğini söyleyen Atun'un konuşmasının ardından tezkerenin İvediliği oyçokluğuyla kabul edildi.

Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin oluşturulan özel komitenin başkanlığına UBP Milletvekili Hasan Küçük’ün, başkan vekilliğine ise CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun getirildiği bilgisi Genel Kurul’la paylaşıldı.

-ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali tabanca izinleriyle ilgili sorulara cevap verilmediği gerekçesiyle 62 madde uyarınca söz aldı.

Konuyla ilgili yanıtlanmayı bekleyen sorular olduğunu belirten Şahali, bireysel silahlanmanın günlük hayatın bir parçası haline geldiğini, yaşanan kriminal olayların da rushatlı silah izinlerini ihtiyaç haline getirdiğini savundu.

Şahali, Meclise verilen soruların isteğe bağlı değil zaruri olarak cevaplanmasının mevzuat gereği olduğunu vurguladı. Şahali, yanıt verilmediği sürece bu soruları sormaya devam edeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da sorulara hafta içerisinde cevap vereceklerini söyledi.

-Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı..

Genel Kurul’da Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı.

Konuyla ilgili ilk sözü alan CTP Milletvekili Ongun Talat, tasarılar hakkında bilgi vererek, buna göre telefonu ele alarak konuşmayı yasaklayarak bluetooth veya kulaklıkla konuşmaya izin verdiklerini söyledi.

Talat, alkollü sürüşle ilgili cezaların 3 farklı kademeye ayrıldığını 150 promilin üzerindeki sürücülere mahkeme yolunun açıldığını ve bunlara yerinde ceza kesilmeyeceğini belirtti.

Talat, dikkatsiz sürüşle ilgili de yeni düzenlemeye gidildiğini ve polisin dur ihtarına uymayıp kaçanların ehliyetine el konulacağını ifade etti.

Bu değişikliklerin trafikte sorunları çözeceğine inanmadıklarını söyleyen Talat, erken yaşta trafik eğitimive ehliyet alma sürecinde düzenlemeler gerektiğinin de bilincinde olduklarını kaydetti.

Talat, trafikle ilgili tüm suçu bakana atamayacaklarını ancak bakanın sorumluluklarını yerine getirmediği için güvenilir bulunmadığını savundu.

Talat, konuyla ilgili hazırlanan yasa tasarılarının bile tek elde hazırlandığını savunarak bunu eleştirdi , cezaların tutarlarına bile komitede karar verdiklerini söyledi.

Lapta-Alsancak anayolundaki iki noktada Başbakanın evine ve eşine ait dükkânlara giden yollarda delik açılarak kavşak düzenlemesi yapıldığını, konuyla ilgili hükümet tarafından yerinde yapılan basın toplantısının da “gereği yapılacak” denmesi yerine tehdit içeren bir eylem haline getirildiğini ileri sürdü.

O noktalarda yaşanan kazalar sonrası geri adım atılmayarak dubalarla düzenlemeye gidildiğini söyleyen Talat, insanları endişelendiren konularda yetkililerin yanlış bilgi verdiğini ve sorunu çözmediklerini iddia ederek bunu eleştirdi.

-Solyalı

CTP milletvekili Ürün Solyalı da, trafiğin hükümet tarafından sahiplenilmemiş bir konu olduğunu ve hatta komitede farklı metinlerin uzlaşması için fazladan mesai harcamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Hükümetin ortaya koyması gereken politikaları komitelerden beklediğini ileri süren Solyalı, kararların sorumlular tarafından alınarak Meclis'e göndermesinin bir dizi iş kaybını ortadan kaldıracağını belirtti.

Solyalı, dünya genelinde ülkelerde hazırlanan eylem planlarıyla trafik kazalarını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atıldığını belirterek, bizde ise hiçbir kurum tarafından trafik krizinin çözülmeye çalışılmadığını söyledi.

Solyalı, yasa tasarısında yer alan değişiklikler hakkında bilgi vererek, polisten alınan bilgiler doğrultusunda ölümlü kazaların dörtte birinin alkollü sürücüler tarafından gerçekleştirildiğini paylaştı.