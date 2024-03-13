TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Feyzioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı ziyaret etti.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 11.00’de gerçekleştirilen ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe de hazır bulundu.

Prof. Dr. Kılıç ziyarette yaptığı konuşmada, Feyzioğlu’nu DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve DAÜ hakkında bilgiler verdi.

Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman da ülkenin kültür mirası ve kültür varlıkları hakkında bilgiler verdi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi desteği ile yapılan Kaleburnu Kral Tepesi kazı ve yüzey araştırmaları projelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Çalışmalarda adanın tarih öncesi dönemlerinden Osmanlı dönemi sonuna kadar elde edilen verilerin değerlendirilmesinin yapıldığını vurgulayan Kızılduman, DAÜ çatısı altında gerçekleştirilen koruma ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler de verdi.

Ziyaret sırasında müzede eğitim ve müzecilik çalışmalarıyla ilgili olası iş birlikleri üzerinde de duruldu.

Birgül Feyzioğlu, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun eşliğinde DAÜ Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Laboratuvarı’nı da ziyaret ederek; araştırma görevlileri Elif Doğru ile Kemal Keledi’den taşınabilir kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyon süreçleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette DAÜ Rektörü Kılıç tarafından Birgül Feyzioğlu’na DAÜ’ye ve Kıbrıs’a özgü hediye takdimi de yapıldı.