(Kamalı Haber)- Uyuşturucu ve sahtekarlık suçlarından 2023 yılında 30 ay hapse mahkum edilen, cezaevinde hükümlü olduğu sırada koğuş arkadaşının çenesini kıran Hüseyin Kıstı bir yıl hapse mahkum edildi. Sanık, diğer suçlardan hükümlü tutukluğu devam ederken, karardan sonra cezaevine götürüldü.

Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı, Cemaller okudu. Başkan, sanığın yargılandığı vahim zarar suçundan mahkum ettiklerini, bu suçun 7 yıl hapis öngören ve yaygın suçlardan olduğunu söyledi. Başkan, sanığın ıslah olması için gönderildiği cezaevinde kameraların önünde bir başka mahkukum yüzüne defalarca yumruk vurup çenesini kırdığını belirtti. Başkan, suçun işleniş şeklini sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Başkan, her ne şart altında olursa olsun kimsenin kimseye karşı kaba kuvvet kullanmaya hakkı olmadığını belirtti. Mahkemelerin yaygın suçlara caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini kaydeden Başkan Cemaller, müştekinin şikayetinin olmamasını, tedavi sürecinin kısa olmasını ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti.

Başkan, sanığı vahim zarar suçundan bir yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı.