Kaza, bugün 10.40’ta, Lefkoşa otobüs terminali önünde, PE397 plakalı aracın anayol ortasında üçlü dönüş yapmak istediği esnada o sırada istikametinde seyreden  polis motosikletine çarpması sonucu gerçekleşti.

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Kazada polis memuru hafif yaralandı.