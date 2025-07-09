KKTC’de bir haftada meydana gelen 70 trafik kazasında 19 kişi yaralandı. Kazalar sonucunda toplam 3 milyon 455 bin TL’lik hasar saptandı.

Polis Genel Müdürlüğü, 30 Haziran – 6 Temmuz tarihlerini kapsayan Haftalık Trafik Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, KKTC’de toplam 70 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 12’si yaralanmalı, 58’i ise maddi hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 19 kişi yaralandı.

Kazalara en çok neden olan etken yine sürat oldu. 23 kazanın nedeni süratli araç kullanmak olarak kaydedilirken, 16 kaza dikkatsiz sürüş, 12 kaza kavşakta durmama, 9 kaza yakın takip ve 10 kaza ise diğer etkenlerden dolayı gerçekleşti.

Kazaların 23'ü Lefkoşa, 15'i Gazimağusa, 19'u Girne 19, 8'i Güzelyurt ve 5'i İskele'de meydana geldi.

- Trafik denetimlerinde 1972 sürücü raporlandı, 5 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde hafta içerisinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplam 12 bin 369 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 1972 sürücü çeşitli suçlardan rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda 234 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü tutuklandı.

Raporlanan suçlar şunlardan oluşuyor:

“Sürat 595, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 152, tehlikeli sürüş 11, dikkatsiz sürüş 40, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 220, ehliyetsiz araç kullanmak 5, alkollü araç kullanmak 44, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 40, emniyet kemeri takmamak 83, trafik levha ve işaretlerine uymamak 147, trafik ışıklarına uymamak 4, muayenesiz araç kullanmak 67, sigortasız/kapsam dışı araç kullanmak 39, “t” işletme izinsiz araç kullanmak 12, “b” işletme izinsiz araç kullanmak 2, cama film yapıştırmak, 22, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 6, ışık kurallarına uymamak/yetersiz ışıkla araç kullanmak 13, diğer trafik suçları 622”