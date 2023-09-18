Ülkede bir haftada 14 yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre 11- 17 Eylül tarihleri arasında yaşanan yangınlarda 164 bin TL hasar meydana geldi.

Bu tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; “faal durumdaki elektrikli ocağa temas eden terliğin tutuşması, kişiler tarafından yakılma, elektrik kaynaklı kısa devre ve söndürülmeden atılan sigara izmariti” olarak açıklandı.

Çavuşoğlu: “Geleceğin aydınlık yüzleri sizlersiniz” Çavuşoğlu: “Geleceğin aydınlık yüzleri sizlersiniz”

Bu sürede İtfaiye 20 hususi servis olayına müdahale etti. Bu hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve asansörde mahsur kalan şahısların, şöminenin bacasında mahsur kalan güvercinin, kuyuya düşen dananın ve aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması; liman rıhtımında bağlı olduğu sırada su almaya başlayan balıkçı teknesinin vinç yardımıyla karaya çıkarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak açıklandı.

                