İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalanması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutuna doğru yürüdü.
Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalanması ve erken seçime gidilmesini isteyen göstericiler, Netanyahu'yu "İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmakla" suçladı.
Başkent Tel Aviv de gün içinde hükümet karşıtlarının protestolarına sahne oldu.
Erken seçime gidilmesini isteyen İsrailliler, Tel Aviv yakınındaki bir otoyolu trafiğe kapattı. Eylemde "yıkım hükümeti yeter" yazılı pankart taşıdı.