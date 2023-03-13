Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 197 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl Valiliği'nden alınan bilgiye göre, icra edilen faaliyetler kapsamında 8 Mart 2023 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi Küpar Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamalarda uyuşturucu madde arama köpeği Okka’nın tepki vermesi üzerine araçta ve araçta yolcu olarak bulunan şahıslar üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada toplam 197 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlere başlandı.