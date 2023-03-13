Bingöl’ün Solhan ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada 5 ayrı suçtan aranan bir kişi yakalandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol noktasında icra edilen bir aracın durdurulduğu bildirildi.

Araçta, yolcu olarak bulunan şahsa yönelik ilk sorguda adının “Muhammet” olduğunu ve yanında kimlik kartının olmadığı beyan etmesi üzerine yapılan kontrollerde adının Ş.E. adlı şahıs olduğu ve hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak", “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama”, Karşılıksız Yararlanma ve “Basit Yaralama “ suçlarından yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Ş.E, gerekli adli işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.