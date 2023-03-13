Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü bir kez daha değişti. Mevcut Müdür Halil Yücel, eski görev yeri olan İzmir'e gidecek.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü kadrosuna sahip olan ancak Bakanlık kararınca Merkeze çekilen ve akabinde iki kez mahkeme kararıyla görevine dönen Kadri Engin, son olarak Resmi Gazete’nin 20 Mayıs 2022 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara kapsamında merkeze alınmış, 7 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İzmir İl Milli Eğim Müdür Yardımcısı Halil Yücel, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü olmuştu.

KADRİ ENGİN BİR KEZ DAHA MAHKEME KARARIYLA DÖNDÜ

Yeniden mahkeme yoluna başvuran Kadri Engin, bir kez daha mahkeme kararıyla Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine döndü. Engin’in önümüzdeki günlerde yeni bir karar çıkmaması durumunda Bingöl’deki görevine başlaması beklenirken, Halil Yücel’in de eski görev yeri olan İzmir İl Milli eğitim Müdür yardımcılığına geri döneceği belirtildi.