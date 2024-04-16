Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen “Bilimle Daha İleri” konulu yarışma serisinin dördüncüsü olan “Youtube Kanalı ve Kısa Video Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

42 okuldan 76 farklı ekibin hazırladığı deney videolarında yapılan değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan 4 okula, çok amaçlı spor tesisi ödülleri temsili olarak verildi.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde bugün saat 14.30'da başlayan ödül törenine Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İşbirliği Müdürü Stephan Simosas’ın yanı sıra, yetkililer ile ödül almaya hak kazanan videoları hazırlayan öğrenci, öğretmen ve okul müdürleri katıldı.

-Simosas: “Bilim keşiflere açılan bir kapıdır”

Ödül töreninde konuşan Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İşbirliği Müdürü Stephan Simosas, bugün çok önemli bir etkinlik için birlikte olduklarını belirtti.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde inovasyonun canlı enerjisini hissettiklerini, Bilimle Daha İleri Yarışması'nın dördüncüsünü tamamlamış olmanın sevincini paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade eden Simosas, “Bu platform, Kıbrıs Türk toplumundan genç yeteneklerin bilim anlayışlarını ve bilgi sınırlarını zorladıkları bir platform ve sahne olmuştur.” dedi.

“Bilim, keşiflere açılan bir kapıdır. En karmaşık sorunlarımızı çözme aracı ve bir köprüdür. Bilimin temelinde erişilebilir, pratik ve merak uyandıran bir eğitim yatar. Gerçekleştirdiğimiz yarışmanın amaçlarından biri de buydu.” diye konuşan Simosas, yarışmanın temasının ‘deneyler’ olduğunu ve öğrencilere ders kitaplarının teorik sınırlarını aşmaya ve onları deneylerin ampirik dünyasında dalmaya teşvik ettiğini söyledi.

Bu sürecin öğrencilerin yaratıcılıklarını, adanmışlıklarını ve uzmanlıklarını göz önüne serdiğini belirten Stephan Simosas, sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği olarak bu parıltıyı beslemeye kararlıyız. Kıbrıs Türk toplumunun eğitim standartlarını, özellikle bilim alanında ilerletmesine destek oluyoruz. Bugün ödül kazanan okulların sahip olduğu çok amaçlı spor tesisleri ile oyun alanları, birer ödülden ibaret değildir. Öğrencilerin sağlığına ve işbirliği ruhuna yapılan yatırımlardır.”

Simosas, genç insanların zihinlerine yapılan yatırımlarla daha yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplumun temellerini attıklarına inandıklarını kaydetti.

-Uzun: “Öğrenci girişimciliğini, gelişimini, pozitif bilimlere olan desteği ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmayı önemsiyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, söz konusu yarışmanın Avrupa Birliği ile okulların buluştuğu ve ödül aldığı yegane çalışma olduğunu kaydetti.

“42 okul, 76 katılım ciddi bir sayı. Bunun artarak devam edeceğine inancım sossuzdur.” ifadesini kullanan Uzun, Avrupa Birliği desteği ile okullarda yapılan laboratuvarların aktif kullanımın Bakanlık olarak destekleyip yürüttükleri proje olduğunu ifade etti.

Cengiz Uzun, söz konusu laboratuvarların maksimum olarak kullanılarak öğrenci girişimciliği, gelişimi, pozitif bilimlere olan desteğini ve ülkenin gelişimine katkısını çok önemsediklerini dile getirdi.

Avrupa Birliği ile birkaç projede çalışma fırsatı bulduğunu kaydeden Uzun, Kıbrıs Türk insanı olarak Avrupa Birliği’nin sadece coğrafyası içerisinde yer alan ancak insan olarak yer almayan bir topluluğun üyesi olmaktan da üzüntü duyduğunu söyledi.

“Balık yemek istemiyoruz artık. Balık tutmayı, biz de öğrenmek istiyoruz. Kıbrıslı Türkler de balık tutabilir. Yardımların devam etmesi yararlı ama balığı tutup da kendiniz yemek daha da mutluluk verici bir şeydir” diye konuşan Cengiz Uzun, dileğinin Avrupa Birliği’nin bu coğrafyaya bakışının biraz daha farklılaşması ve burada yaşayan insanların da Avrupalı olarak kendilerini hissetmesi gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın buna benzer birçok yarışmasının olduğunu ifade eden Uzun, yarışmaları çok önemsediklerini ve bu tür yarışmalarla girişim ruhunun ortaya çıktığını söyledi.

Uzun, pozitif bilime önem verdiklerini ve gençlerin bu alanda ilerlemesini önemsediklerini dile getirdi.

-Ödüller

İlkokul kategorisinde birincilik ödülüne Serhatköy İlkokulu, Ortaokul kategorisinde birincilik ödülüne Oğuz Veli Ortaokulu, Lise kategorisinde birincilik ödülüne Türk Maarif Koleji, Meslek Lisesi kategorisinde ise birincilik ödülü Atatürk Meslek Lisesi layık görüldü.

Jüri Özel Ödülü kazanan okullar ise Levent Primary School, Demokrasi Ortaokulu, Lefke Gazi Lisesi, Near East College oldu.

Halk Oylaması Özel Ödülü Polatpaşa İlkokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu Haydarpaşa Ticaret Lisesi