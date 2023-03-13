Bilecik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dereye uçtu kazada 13 kişi yaralandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden Vezirhan’a seyir halinde olan 34 LAM 907 plakalı minibüs Kuyubaşı mevkii tüneller bölgesinde dereye yatağına uçtu.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerince minibüsteki yaralılar çıkartılırken, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 13 kişi Bilecik ve ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.