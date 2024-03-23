Lefkoşa’da Küçükkaymaklı Bölgesi'nde Akın Başak Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana gelen olayda Bilal Tula isimli şahıs vuruldu.



"Bilal Tula'nın geçmişte aracı kurşunlanmıştı"

İkinci kez saldırıya uğrayan Bilal Tula isimli şahıs Aralık ayında da aracı kurşunlanmıştı. Kurşunlanma olayına karışan zanlılar teminata bağlanıp tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

"İkinci saldırı akıllarda soru işareti bıraktı"

Dün akşam Tula'nın bu kez de, saldırganın tasarrufunda bulunan tabanca ile ateş edilmesi sonucu her iki ayağından yaralanması akıllarda soru işareti bıraktı.

"Zanlı erkek şahıs aranıyor"

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre de

olayda yaralanan Bilal TULA kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Yapılan açıklamada zanlı erkek şahısın polis tarafından arandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.