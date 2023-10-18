ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e yaptığı ziyaret, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneye düzenlediği ve 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının gölgesinde kaldı.

Biden, 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzedin el-Kassam Tugaylarının "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı saldırıların üzerinden 12 gün geçtikten sonra İsrail'e geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından Ben Gurioan Havalimanında karşılan Biden, Tel Aviv'e geçti.

Burada Netanyahu ile görüşen Biden'ın ziyareti için Tel Aviv'de bir dizi önlem alındı. Ziyarette, Ben Gurion Havalimanı'na giden bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Tel Aviv'deki bazı noktalara da çok sayıda polis konuşlandırıldı.

- Biden'ın ziyareti İsrail'in düzenlediği hastane saldırısının gölgesinde kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Batı Kudüs'te pazartesi yaptığı açıklamada, Biden'ın İsrail'e geleceğini duyurmuştu.

Biden'ın, Tel Aviv'deki ziyaretin ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenmesi planlanan dörtlü zirveye katılması bekleniyordu.

Söz konusu zirveye, Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi katılacaktı.

İsrail ordusunun Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu en az 500 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Ürdün, yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray ise planlanan dörtlü zirvenin, Abbas’ın, Gazze’deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak kararıyla" iptal edildiğini öne sürmüştü.