ABD Başkanı Joe Biden, ABD'li insan hakları savunucusu Martin Luther King'in 60 yıl önce Washington'da gerçekleştirdiği yürüyüşün yıl dönümünde, King ailesini Beyaz Saray'da ağırladı.

Biden, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen, 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünün yıl dönümünde, King'in ailesini ve bazı sivil haklar savunucularını kabul etti. Kabulde, Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yer aldı.

İnsan hakları savunuculuğunun sembol isimleri olan misafirlerine teşekkür ederek söze başlayan Biden, yaptıkları işin önemine dikkati çekti.

Biden, hafta sonu Florida'da 3 siyahinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıya değinerek, nefretin, "doğrudan Amerikan halkıyla konuşularak" durdurulabileceğini çünkü Amerikan halkının büyük çoğunluğunun, nefrete karşı birlik konusunda aynı fikirde olduğunu düşündüğünü belirtti.

Biden, Martin Luther King'in aynı ismi taşıyan en yaşlı oğlu ve onun eşi Arndrea Waters King ile kız kardeşi Bernice King'in yanı sıra Rahip Al Sharpton gibi insan hakları savunucularının katıldığı toplantıda, "Sanırım hepimiz birçok kez sessizliğin suç ortaklığı olduğunu söyledik. Sessiz kalmayacağız ve bu nedenle nefretle beslenen bu şiddete karşı harekete geçmeliyiz." dedi.

Başkan Yardımısı Harris de King ailesinin toplantıda yer alan birden fazla nesline atıfta bulunarak, "sivil haklar mücadelesinin her yeni nesil tarafından canlı tutulması gerektiğine" olan inancını dile getirdi.

Harris, "ABD'deki çoğu insanın, onları birbirinden ayıran şeylerden daha fazla ortak noktaya sahip olduğunu" ifade etti.

- Martin Luther King Jr. kimdir?

Martin Luther King Jr'nin, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı konuşması, tüm dünyada yankı uyandırmış, ABD'de kendisinden sonra gelecek birçok sosyal adalet savunucusuna ilham kaynağı olmuştu.

Memphis'te 1968'de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görülmüş ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edilmişti.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan, günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.

Doğum günü olan 15 Ocak'a yakın olması dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi Martin Luther King Günü olarak kutlanıyor. ​​​​​​​