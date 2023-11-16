ABD Başkanı Joe Biden, Filistin meselesinde iki devletli çözümün "nihai cevap" olduğu düşüncesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini söyledi.

Biden, ABD'ye resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da basın toplantısı düzenledi.

Filistin meselesinde nihai cevabın iki devletli çözüm olduğunu İsraillilere, Netanyahu'ya ve kabinesine ilettiğini belirten Biden, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğini kaydetti.

Biden, "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Ne zaman duracak? Bence Hamas artık İsraillileri öldürme, taciz etme ve onlara korkunç şeyler yapma kapasitesine sahip olmadığında duracak." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, esirler için her şeyi yapacaklarına ancak bunun ABD askerlerini bölgeye göndermek anlamına gelmediğine de dikkati çekti.