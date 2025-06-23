Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın diyaloğa açık olduğunu ancak Tahran yönetiminin bu yolu seçmediği takdirde İran halkının "rejimin gücünü elinden alabileceğini" söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarına ilişkin medya kuruluşlarına açıklamalarda bulundu.

Leavitt, hava saldırılarıyla ilgili, "İran'ın nükleer tesislerinin tamamen yok edildiğinden eminiz. Saldırıların düzenlendiği noktaların, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun depolandığı yerler olduğuna dair yüksek düzeyde güvencemiz var." dedi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Leavitt, "İran rejimi, böyle bir karar alırsa aptalca bir hata yapmış olur." diye konuştu.

Leavitt, ABD ve İsrail'in İran'daki rejimi devirmek istediğine ilişkin basında yer alan haberler konusunda, "Eğer İran rejimi, barışçıl ve diplomatik bir çözüm yolunu tercih etmezse İran halkı, bu son derece şiddet yanlısı rejimin gücünü neden ellerinden almasın? Başkan, hala diyalog kurmaya istekli." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin ülkenin gelişmesine engel olduğunu savunarak, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrine sıcak baktığı mesajını vermişti.