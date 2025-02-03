Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 18.10’da meydana gelen kazada Mulazadi Samson, yönetimindeki TAR 667 plakalı otobüs ile Güzelyurt’tan Lefke’ye doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Otobüs o sırada karşıdangelen Kemal Çiftgül yönetimindeki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ait SD 133 plakalı iş aracına çarptı.

Kazada yaralanan beş kişi, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması ve yaralıların isimlerini belirleme çalışmaları devam ediyor.