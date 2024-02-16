Beyarmudu Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye gelen bir yolcu, sahte sigorta poliçesini görevli memura vermekten, üzerinde uyuşturucu bulunmasından ve yasal miktarın üzerinde para taşımaktan dolayı tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 11.40’ta Beyarmudu Kara Sınır Kapısı’nda, GKRY’den gelip KKTC’ye geçmek için giriş işlemi yaptıran I.M.’nin (E-42) kullanımında bulunan araca ait sahte olduğunu bildiği sigorta poliçesini görevli memura verdiği saptandı.

Polis, I.M.’yi tutuklarken hakkında yürütülen ileri soruşturmada üzerinde yapılan aramada; LCD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir kâğıt parçası ve sırt çantasında 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 25 bin 50 Euro nakit parayı bulundurarak Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi.

-İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Polisin ülke genelinde dünkü kontrollerinde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklandı. Söz konusu kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Kumarhanede 3 kişiye yasal işlem

Lefkoşa ve Girne’de iki kumarhanede polisin yaptığı denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam üç kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.