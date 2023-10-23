Maliye Bakanı Özdemir Berova, bakanlığına bağlı daireleri ziyaretleri çerçevesinde Güzelyurt ile Lefke bölgelerini ziyaret etti.

Sırasıyla, Gemikonağı Gümrük Şube Amirliği, Lefke ve Güzelyurt Gelir ve Vergi dairelerini ziyaret eden Berova, şube amiri ve personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Berova, vatandaşın günümüz koşullarında artık çok daha bilinçli, sorgulayıcı ve talepkâr olduğunu, dolayısıyla yetersiz kamu hizmetleriyle yetinmediğini, bu nedenle kurumların da çağın gerektirdiği teknolojiye sahip olmasının elzem olduğunun altını çizdi.

Bazı kamu binalarının halka hizmet verme noktasında yetersiz kaldığını da incelemeleri sırasında gözlemlediğine dikkati çeken Berova, vatandaş odaklı bir kamu hizmeti anlayışını benimsediklerini, halkın kamu hizmetlerinden kaliteli, hızlı ve adil hizmet alabilmesi ve yararlanabilmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Bu bakımdan teknolojinin de kullanılmasıyla gerekli iyileştirmelerin yapılacağını kaydeden Berova, eksiklikleri tespit ederek iyileştirme için süratle çalışacaklarını kaydetti.

Özdemir Berova’ya ziyaretlerinde bakanlık bürokratları da eşlik etti.