Berova: “Adaletli uygulamalarla gelir kaynakları artırılacak, gelir kaynağı arttıkça giderlerin de dengelenebileceği ciddi bir kaynak oluşacak…”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, adaletli uygulamalarla gelir kaynaklarının artırılacağını, gelir kaynağı arttıkça giderlerin de dengelenebileceği ciddi bir kaynak oluşacağını söyleyerek, “Tüm hedefimiz ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmak” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları ile beraberindeki heyeti kabul etti. Heyet Berova’ya yeni görevinde başarı dilerken ziyarette Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere de hazır bulundu.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Berova, Gelir ve Vergi Dairesi’nin Maliye Bakanlığı’nın bel kemiği ve gözbebeği olduğunu, bunu dairelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde dile getirdiğini kaydetti.

Gelir ve Vergi Dairesi şubelerinin halka hizmet noktasında yetersiz kaldığını gözlemlediğini belirten Maliye Bakanı Berova, bu konuda çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

Gelir ve Vergi Dairesi ile ilgili kamuoyuna yansıyan ve doğru olmayan bir takım iddiaların da kendilerini üzdüğünü söyleyen Berova, tüm vergi memurlarının bu tür iddialara maruz kalmaması için özen gösterilmesini istedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, şöyle devam etti:

“Vergide adalet istiyoruz. Vergide adaleti sağlamak, vatandaşın vergi uygulamalarında düzen ve güven içinde devamlılığını getirecektir. Vergi uygulamaları adaletli, hakkaniyetli olduğunda güven yapısı oluşur böylece vergi ödemelerinde ve beyannamelerinde istikrar sağlanır. Bunu yaparken elbette vatandaşı zorlamak gibi bir niyetimiz olamaz ancak düzenli ödemelerle, adaletli ve hakkaniyetli bir tutarı da almakla mükellefiz.”

Vatandaşın vergi ödemelerine düzen ve güven içinde devam edebilmesi için doğru otomasyon ile doğru takip sistemi oluşturmanın önemine vurgu yapan Berova, göreve geldiği gün itibarı ile Gelir ve Vergi Dairesi’nin gümrüğü de görebilmesi için portal açılması talimatı verdiğini söyledi.

Maliye Bakanı Berova, Ticaret Dairesi ile Çalışma Bakanlığı’nın portallarının da Vergi Dairesi ile karşılıklı olarak görülebilmesi için sistemler hazırlanması sonrası daha sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasını planladıklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova şunları da söyledi:

“Yaptığınız ve yapacağınız adaletli uygulamalar gelir kaynaklarımızı artıracak, gelir kaynaklarımız arttığı sürece giderlerimizi de dengeleyebileceğimiz ciddi bir kaynak oluşmuş olacak. Tüm hedefimiz ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmak. Bu vesile ile de hepimiz çok çalışmalıyız. Beklentimiz etkin ve verimli bir şekilde ama huzurlu bir ortamda çalışmanızdır.”

-Kuyucuoğulları

Vergi memurlarının, performans üstü bir çalışma ortaya koyduğuna işaret eden Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, eksik personel sayısına rağmen çalışanların pandemi döneminde, işine dört elle sarılarak gösterdiğini hatırlatarak; “Gailemiz, Vergi Dairesi’dir” dedi.

Vergi-Sen Başkanı, Bakan Berova’ya, Vergi Dairesi ve şubelerine gerçekleştirdiği ziyaret ve personele verdiği destekten ötürü teşekkür de etti. Bu temasların, çalışanların moral ve motivasyonunu arttırdığını söyleyen Kuyucuoğulları, Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları ayrıca, şube binalarının yetersizliği ve personel eksikliği nedeniyle denetimlerde zorluklar yaşadıklarını kaydetti.