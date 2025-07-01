Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ev ve Dükkân Sahipleri Derneği’ni kabulünde kayıt dışı kiralamalarla mücadelenin öncelikleri olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Berova, derneğin kurucu üyeleri Salih Öztoprak, Ahmet Gazi, Niyazi Demirel, Neşe Eserbaş ve Kaan Demircioğlu’nu kabul ederek ev sahiplerinin karşılaştığı sorunlar hakkında da bilgi aldı.

-Öztoprak: “Kiraların banka yoluyla yatırılmasını zorunlu hale getiren uygulamayı olumlu karşıladık”

Kabulde ilk sözü alan Ev ve Dükkân Sahipleri Derneği Kurucu Başkanı Salih Öztoprak, ev ve dükkân sahiplerinin kiracı ilişkilerinde yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, yıllarca süren tahliye davaları olduğunu söyledi.

Kira ödememe durumları ve sistemdeki boşluklar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşandığını da ifade eden Öztoprak, kiraların banka yoluyla yatırılmasını zorunlu hale getiren uygulamayı olumlu karşıladıklarını, bu düzenlemenin denetim açısından faydalı olduğunu dile getirdi.

Su ve elektrik aboneliklerinde sözleşme zorunluluğu uygulamasını desteklediklerini de kaydeden Öztoprak, kiracıların ikinci yıldan itibaren kira ödememesi gibi durumlara karşı daha etkin yaptırımların devreye konmasını önerdi.

-Berova: “Kayıt dışı kiralamalarla mücadele önceliğimiz”

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise konuşmasında, derneğin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, örgütlü yapılarla çalışmanın devlete kolaylık sağladığını vurguladı.

Bakan Berova, bu yıl Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışı kiralama ile mücadeleyi öncelikli hedef haline getirdiklerini ve özellikle kısa dönem kiralamalarda ciddi eksiklikler tespit ettiklerini kaydetti.

Berova bu kapsamda, kısa dönem kiralamaların kayıt altına alınmasına yönelik bir yasa tasarısının da Meclis’te olduğunu açıkladı.

Kiraların banka aracılığıyla ödenmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Berova, “Bu sistem her iki taraf için de güvence sağlar” dedi.

Kira artışlarında enflasyon oranlarının temel alınabileceğini söyleyen Berova, dövizli ve Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerin farklı şekillerde değerlendirilebileceğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Dernek Başkanı Öztoprak, hazırladıkları yazılı öneri dosyasını Bakan Berova’ya takdim etti.

Berova, önerilerin titizlikle inceleneceğini belirterek, ilgili konularda İçişleri Bakanlığı ile de koordinasyon içinde çalışacaklarını vurguladı.