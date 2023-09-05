Maliye Bakanı Özdemir Berova, muhtarların, merkezi hükümetin bir parçası olmakla birlikte halka en yakın olan, sorunlarına birebir temas eden, halkın nabzını tutan, seçilmiş kişiler olduklarını ve çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Berova, Gazimağusa Muhtarlar Derneği heyetini kabul etti.

Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme kabulde yaptığı konuşmasında, Berova’nın geçmişte yaptığı görevlerde, özellikle Cumhuriyet Meclisi ve komitelerde, muhtarlar için vermiş olduğu katkıların göz ardı edilemeyeceğini belirterek; “Bizlere katkılarınız büyük. Bugün atanmış olduğunuz Maliye Bakanlığı görevini de layığıyla yapacağınızdan kuşkumuz yok. Biz muhtarlar adına sizleri tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Size güvenimiz tam ve sonsuzdur” dedi.

Maliye Bakanı Berova da muhtarların önemine değinerek, muhtarların bir takım yasal düzenlemelerle işleyişlerini kolaylaştırmak adına Meclis çalışmaları esnasında komitelerde görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Berova, “Meclis çalışmaları esnasında muhtarlarımızın özlük hakları da dâhil olmak üzere, birçok konuya sizin de söylediğiniz gibi ele aldık. En son değiştirilen 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda da muhtarlarımızın yerel yönetimlerde daha aktif yol alabilmesi için yasal bir düzenleme yaptık” dedi.

Maliye Bakanı Berova ayrıca Gazimağusa Muhtarlar Derneği’ni kabul etmekten son derece mutlu olduklarını belirterek, sözlerini; “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kapımız sizlere ve tüm paydaşlarımıza daima açık” diyerek noktaladı.