Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Orhan Gavani ve dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, kabulde konuşan Maliye Bakanı Berova, genç iş insanlarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Berova, iş insanlarının yaptığı yatırımların ülke ekonomisinin gelişmesi, refah ve istihdamın artmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Gençlerin yapacağı yatırımlar, ticaret ve katkıların çok önemli olduğunu söyleyen Berova, bunun, KKTC’nin daha müreffeh bir seviyeye gelmesi anlamı taşıdığını kaydetti.

Berova, gençlerin fikirlerini dinlemenin yapacakları icraatlar için yol gösterici olduğunu da vurguladı.

-Gavani

GİAD Başkanı Orhan Gavani de, görüşlerini ve gündemle ilgili fikirlerini paylaşmak için Berova'yı ziyaret ettiklerini kaydetti ve kabulden dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.

1989 yılında kurulan GİAD’ın 35. Yılında olduğunu ifade eden Gavani, ilk günkü heyecanı yaşadıklarını, bilgi birikimleriyle bugüne geldiklerini kaydetti.