Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ercan Havalimanı’nda ilgili işletmenin, yap-işlet devret modelindeki devretme tarihinin açık ve sarih olarak 9 Ocak 2042 tarihi saat 24.00 olduğunu vurgulayarak, “Hükümetimiz, Sayın Erhürman’ın bahsettiği gibi hasretle bu şirketin yap-işlet-devret modelinden, devret tarihine ulaşmayı hedeflemektedir” dedi.

Maliye Bakanı Berova, T&T ile imzalanan ana sözleşmedeki mücbir sebeple ilgili olan maddenin, “sadece tam durdurulmayı değil kısmen durdurulmayı da” ifade ettiğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Bakanlar Kurulu’nun, 16 Nisan 2021 tarihindeki kararına atıfta bulunarak, mücbir sebebin şirkete yapılan düzeltici bir faaliyet olduğunu söylediğine değinen Berova, şirketin, ciro paylaşımından kirayla düşen gelirlerin ciro dışına çıkarılmasını talep ettiğini ancak o dönemdeki hükümetin bunu reddettiğini ve tahsil edileceği konusunda net bir tavır ortaya koyduğunu kaydetti.

Ancak şirketin kiraları toplayamamasının haklı bir gerekçe olması nedeniyle uzlaşıya varıldığını ifade eden Berova paranın verilmesi için süre tanındığını anlattı. Maliye Bakanı Berova, özetle elde edilecek gelirin ne zaman elde edileceği konusunda bir uygulama yapıldığını, şirkete bir kıyak sağlanmadığını söyledi.

“Pandeminin 27 ay 9 gün sürdüğü” eleştirisine de değinen Berova, Sivil Havacılık Dairesi’nin kendilerine gönderdiği yazıda, Covid-19 kısıtlamalarının 12 Haziran 2022 tarihinde tamamen kaldırıldığını bildirdiğini kaydetti. Berova, 27 ay 9 günlük sürenin tutarlı olduğunu belirtti.

“27 ay 9 günde nasıl 59 Milyon Euro’ya ulaşıldığı” sorusuna da değinen Berova, bu rakamın, Merkez Bankası’nın yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıktığını söyledi. Merkez Bankası’nın 11 Temmuz 2023 tarihinde kendilerine gönderdiği yazıyı da okuyan Berova, 59 Milyon Euro’nun, verilerin, artışların bütün oranların ele alınarak, projeksiyon şeklinde ortaya konulduğunu söyledi.

Yap-işlet devret sürecinin bir an önce bitirilmesi, bir uzama olmaması ve ülkenin yeni bir dönem içerisine girmesinin hedeflendiğini yineleyen Berova, şirketin, 9 Ocak 2042 tarihinde saat 24.00’te görevini tamamlamasının temel amaçları olduğunu belirtti.

Herhangi bir “çalakalem” olayı söz konusu olmadığını belirten Berova, hükümetin yaptığı tercihle KKTC’ye katkı sağladığını ifade etti.

Berova bir soru üzerine, Ercan Havalimanı’nda 2042’den sonra nasıl bir uygulama olacağına o dönemde devleti yönetenlerin karar vereceğini ifade etti.