Benan: “İklim krizine doğru koşuyoruz”

Biyologlar Derneği (BİODER) 25’inci kuruluş yıl dönümünü resepsiyonla kutladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, BİODER Başkanı Hatice Benan, resepsiyondaki konuşmasında Biyologlar Derneği’nin ülkenin doğasını ve çevre haklarını sadece Kıbrıs’ta değil uluslararası alanda da temsil ettiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın eşsiz doğası, endemik türleri, masmavi kıyıları, ormanları ve tüm biyoçeşitliliğiyle kırılgan ve özel bir coğrafyaya sahip olduğunu kaydeden Benan, “Çevrenin kirletilmediği, habitatların tahribata uğramadığı ve doğanın yok sayılmadığı gün değil an bile yok. İklim krizine doğru koşuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kontrolsüz nüfusla doğal kaynakların bilinçsizce tüketildiğini, ormanların ve kıyı şeritlerinin inşaya açıldığını, orman yangınlarının biyoçeşitlilik için ciddi tehdit oluşturduğunu söyleyen BİODER Başkanı Hatice Benan, meslek, memleket ve doğa aşkıyla çalışmaya, okullar ve belediyeler gibi kurumlarla iş birliğine, yurt içi veya yurt dışı projelerine devam edeceklerini vurguladı.

Etkinlikte, derneğe katkıda bulunanlara plaketler de takdim edildi.