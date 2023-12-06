Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurul toplantısı bugün yapıldı.

Toplantıda, KKTC nüfusunun bilimsel ve gerçekçi verilere ve istatistiki bilgi ve belgelere göre hesaplanmasını sağlayacak bir komite oluşturulması ve bu komitede uzmanların da yer alması yönünde Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantı, yaklaşık iki saat sürdü.

Toplantıda K. T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş, Mali İşler Sorumlusu Emine Haydaroğulları, İdari Memur Nazan Özlatif ve Birlik avukatı Müjgan Irkad da hazır bulundu.

K. T. Belediyeler Birliği ek bütçesinin görüşüldüğü toplantıda başkanlar, önümüzdeki yıl mutlak üzerinde durulması gereken konulara dikkat çekti.

Toplantıda, Genel Kurul, 2023 yılı ek bütçesi ve mevcut bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasını oy birliği ile onayladı.

Genel Kurul üyeleri, belediyelerin imar konusundaki yetkileri, trafik çekleri, Kıb-Tek ile ilgili hizmet resmi ödemeleri, Belediye Personel Yasası altında yapılması gereken sınav tüzüğü, sokak hayvanları ile ilgili uygulamada belirsizlik, nüfus sayımı yapılmasına ilişkin projeksiyon nüfusun belirlenmesinde titizlik gösterilmesi hususunun 2024 yılında önlerinde bekleyen sorunların bir kısmı olduğu konusunda da mutabık kaldı.

Başkanlar, Belediyeler Reformu ile tüm belediyelere imar izni verilmesi için ilave yasal değişikliklerin yapılması konusunda da K. T. Belediyeler Birliği tarafından yazılı müracaat ve konuyla ilgili ivedi olarak Başbakan ile görüşme yapılması konusunda da karar aldı.

Genel Kurul’da, K. T. Belediyeler Birliği’nin 40. yılı münasebetiyle bir belgesel hazırlanması ve bunun hayatta olan tüm belediye başkanlarının katılımı ile düzenlenecek olan sosyal bir etkinlikte gösterilmesi konusunda da oy birliği ile mutabakata vardı.