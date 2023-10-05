Özçınar: “Toplumun şekillenmesinde ve geleceği inşa etmede önemli bir rol oynayan öğretmenler, geleceğin mimarlarına ilham verip onlara rehberlik ediyor."

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar UNESCO’nun ilan ettiği 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününü kutladı.

Özçınar yayımladığı mesajda, eğitimin, bir toplumun temel taşlarından biri olarak kabul edildiğini belirterek, toplumların gelişmesi ve ilerlemesinin, eğitim sisteminin kalitesi ve öğretmenlerin önemi ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Özçınar mesajında, “Toplumun şekillenmesinde ve geleceği inşa etmede önemli bir rol oynayan öğretmenler, geleceğin mimarlarına ilham verip onlara rehberlik ediyor. Bilgiyi nesilden nesile aktararak köprü görevini yürüten toplumun en değerli hazinelerinden olan öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutlar, kendilerini sevgi ve saygıyla selamlarım.” ifadelerine yer verdi.