Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.

Heyet, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Türkiye Belediyeler Birliği ile iş birliğinde Ankara ve İstanbul'da düzenledikleri "İzler Silinmeden" fotoğraf sergilerinde yer alan toplam 127 eserini kapsayan İngilizce ve Türkçe bilgilerin yer aldığı “İzler Silinmeden” albümünü takdim ederek eseri tanıttı.

Sergi albümünde, Güney Kıbrıs'ta kalan Osmanlı-Türk eserleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı döneminden kalan eserlerin en iyi şekilde fotoğraflanarak bir sergiye dönüştürülmesinin önemli bir çalışma ve büyük bir proje olduğunu ifade ederek, Ankara ve İstanbul’da açılan sergilerde bu fotoğrafların sergilemesinin büyük yankı yarattığını söyledi.

Kıbrıs adasında asırlardır devam eden mücadelelerinin ve bırakılan izlerin silinmeyecek olmasını resmetmenin tarihi bir görev olduğunu belirten Tatar, teknolojinin gelişimiyle en iyi şekilde bu eserlerin yansıtılması ve geleceğe taşınmasının önemli bir çalışma olduğuna işaret etti.

Güney Kıbrıs’ta bırakılan Türk eserlerinin korunmasının gerekliliğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığındaki ilgili komite ve Vakıflar İdaresi'nin Güney Kıbrıs’ta bırakılan tarihi eserlerin korunması için çalıştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmada emeği geçenleri tebrik ederek çalışmanın dünyaya tanıtılması için yapılan çalışmaları takdir ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu eserle, bir Türk adası olarak nelere sahip olduğumuzu görme imkanımız oldu” dedi.

Kıbrıs’ta artık iki devletliliğin esas olduğunu, dünyada yaşanan çatışmalara bakıldığında egemenlik temelinde iki devlet siyasetinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Tatar, yeni siyasetin devam edeceğini söyledi.

Kültür ve sanatın önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmanın sanat anlamında da önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

-Özçınar

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ise Ankara ve İstanbul’da yapılan sergi açılışında büyük ilgi görüldüğünü dile getirerek, önümüzdeki günlerde serginin ülkede de açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Fransa’da da bu serginin tanıtımı ve Kıbrıs Türk varlığını anlatan çalışmayı ortaya koymak için çalıştıklarını da ifade eden Özçınar, Cumhurbaşkanı Tatar’a sergi açılışlarına katılmaları ve çalışmaya gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.