BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN BAŞKAN HALİL KASIM’A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Ergün Yahat

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım’a 47. yaş gününde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Belediye çalışanları tarafından organize edilen sürpriz kutlama, Başkan Kasım’ın hiçbir şeyden haberi olmadan hazırlandı. Çalışanlar, Başkan Kasım’a “İşçiler toplantı yapıyor, greve gitme kararı alınmış olabilir” diyerek toplantı salonuna yönlendirdi. Toplantı salonuna giren Başkan Kasım, karşısında doğum günü pastası, alkışlar ve kutlama mesajlarıyla karşılaşınca büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Başkan Halil Kasım, bu anlamlı sürpriz için çalışanlara teşekkür ederek, “Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla böyle bir günde aynı çatı altında olmak büyük bir mutluluk. Hepinize gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Kutlamada, samimi anlar ve renkli görüntüler yaşanırken, doğum günü pastası kesildi ve hep birlikte yeni yaşın dilekleri paylaşıldı.