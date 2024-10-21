Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle yarın kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi.

Charleroi Havalimanı, yarın, güvenlik personelinin greve gideceğini ve gidiş yönlü bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Havalimanında güvenlik operasyonlarını sağlayacak yeterli personel olmayacağına işaret edilen açıklamada, yarın seferi olan yolcuların, yeni rezervasyon yaptırabilecekleri veya para iadesi alabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, Charleroi Havalimanı'na geliş yönlü uçuşların gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Bütün yolculara seferlerini teyit etmeleri tavsiye edilen açıklamada, operasyonların normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Havalimanındaki güvenlik personeli, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Charleroi Havalimanı'nın bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi birimlerinde çalışanlar geçen ay da iki gün greve gitmişti.

Brüksel Havalimanı'nda da 1 Ekim'de güvenlik personelinin grevi nedeniyle gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edilmişti.