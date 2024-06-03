Belçika, pazar günü Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıyan federal parlamento seçimleri için de sandığa gidecek.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre kamuoyu yoklamalarına göre, Belçika’nın bölünmesini savunan aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi’nin (Vlaams Belang) seçimden birinci çıkması bekleniyor.

Belçika’daki yaklaşık 8,5 milyon seçmen, 9 Haziran’da 6 farklı oy pusulası ile sandık başına gidecek.

Seçmenler Avrupa Parlamentosu, Federal Meclis, Flaman Parlamentosu, Fransızca konuşan Valon Parlamentosu, Brüksel Bölgesi Parlamentosu ve Almanca Konuşan Topluluk Parlamentosu üyelikleri için oy kullanacak.

Bunların içinde en önemlisi hiç kuşkusuz, 150 kişilik Federal Temsilciler Meclisi’nin belirleneceği seçimler.

Kamuoyu yoklamalarına göre, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan Flaman kesiminin bağımsızlığını savunan partiler açık ara önde görünüyor.

Göç ve ülkedeki İslam etkisi ile mücadeleyi savunan aşırı sağcı Vlaams Belang, yaklaşık yüzde 27’lik oy oranıyla ilk sırada yer alıyor.

Milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N - VA) ise, yüzde 20 oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor.

Bütün anketler, aşırı sağın seçimden en büyük blok olarak çıkacağını öngörüyor.

Bu nedenle seçim propagandası da, Vlaams Belang’ın vaat ve söylemleri etrafında dönüyor.

Aşırı sağcıların üzerinde durduğu en önemli konulardan biri, Flaman kesiminin bağımsızlığı.

Vlaams Belang, "Geleceğimizi kendi elimize almak” sloganıyla, “ülkenin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan Valon kesiminden ayrılmayı savunuyor.

Flaman milliyetçileri ve aşırı sağ, görece daha yoksul olan Valon kesimini, “yük” olarak görüyor.