Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını yürüten Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Refah'a yönelik bir saldırının "daha büyük insani felakete yol açacağı" uyarısında bulunarak, "acil ateşkes sağlanması" çağrısı yaptı.

De Croo, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "acil ateşkes sağlanması" çağrısında bulunarak, tüm esirlerin serbest bırakılması ve sonrası için de plan yapılması gerektiğini belirtti.

İsrail'in, Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırı planına da değinen De Croo, "Refah'a yapılacak bir saldırı daha büyük bir insani felakete yol açacak ve yine çoğu çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda masum sivilin ölümüyle sonuçlanacak." ifadelerini kullandı.

- İsrail'in Refah'a saldırıları

İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı; planlanan kara harekatı insani felaket endişelerini tetikledi.

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölge nüfusunun yüzde 85'ini gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle ülke içinde yerinden edilmeye zorlarken, yerleşim bölgesinin altyapısının yüzde 60'ı hasar gördü.

İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı, verdiği ara kararda Güney Afrika'nın Aralık 2023'te açtığı davadaki iddialarının makul olduğunu kaydetti.