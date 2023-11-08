Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Gazze'deki bombardımanı nedeniyle hükümetin İsrail'e boykot uygulanmasını istedi.

Belçika basınındaki haberlere göre, iktidar koalisyonundaki Yeşiller Partisi'nin üyesi De Sutter, "İsrail'e boykot zamanı gelmiştir. Yağmur gibi bomba atılması insanlık dışıdır. İsrail'in ateşkese yönelik uluslararası çağrıları umursamadığı gayet açıktır." dedi.

"Gazze'de her gün çocuklar ölürken başımızı başka tarafa çeviremeyiz." ifadesini kullanan De Sutter, Belçika hükümetinin İsrail'e karşı ticari tedbirler alması talebinde bulundu.

De Sutter, aynı zamanda İsrail'in hastane ve mülteci kamplarını bombalamasının da soruşturulması gerektiğini, bunların savaş suçu teşkil ettiğini ve asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

İsrail'e karşı alınabilecek tedbirler arasında AB'nin ekonomik ve siyasi işbirliğini öngören ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını da sayan De Sutter, "Filistin topraklarındaki durumun ciddiyeti ve aciliyeti göz önüne alındığında İsrail ile yapılan anlaşmanın askıya alınması normal bir tedbirdir." diye konuştu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında şiddet eylemlerine karışan İsrailli yerleşimcilere giriş yasağı getirilmesini isteyen De Sutter, ayrıca savaş suçları işlemiş İsrailli askerler ve siyasetçilerin de bu listeye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

De Sutter, ayrıca Hamas'ı da "terör örgütü" olarak niteledi ve Hamas'a giden finansmanın kurutulması gerektiğini söyledi.