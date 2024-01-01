Brüksel, yeni yılda AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı. Avrupa Parlamentosu seçimleri Belçika'nın başkanlık döneminde gerçekleştirilecek.

Belçika, yeni yılda altı ay süreyle Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı’nı İspanya’dan devraldı. Haziran ayı başında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri Brüksel’in başkanlığı döneminde gerçekleşecek. Aynı gün Belçika’da da genel seçimler düzenlecek.

Seçimlerin yanı sıra AB’nin genişlemesi ve Ukrayna ile Moldova’yla gerçekleştirilecek üyelik müzakereleri başkanlık döneminde Brüksel’i bekleyen en önemli meseleler arasında yer alıyor. Üye devletler, Aralık ayında henüz tamamlanmamış yükümlülüklerin de yerine getirilmesi halinde bu iki ülkeyle müzakerelere başlama konusunda mutabık kalmıştı. Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Brüksel’in dönem başkanlığında olası bir genişlemeye yönelik adımları atmaya hazır olduklarının altını çizmişti. Bu amaçla, gerekli AB içi düzenlemelere yönelik bir yol haritası hazırlanacağını belirten De Croo, bunun Birliğin işlevselliğinin devamı için gerekli olduğunu kaydetmişti.

Göç ve üye devletlerin üzerinde mutabık kaldığı ortak iltica sistemine ilişkin hedeflenen reformların hayata geçirilmesi; Ukrayna’da devam eden savaş ve enerji güvenliği konularının da önümüzdeki aylarda Brüksel için masada olacak diğer konular olması bekleniyor.

Konsey Başkanlığı’nın görevleri arasında konferansların düzenlenmesi ve bu konferanslara başkanlık edilmesinin yanı sıra üye devletler ve AB kurumları arasında yaşanan sorunlarda uzlaşı önerilerinde bulunmak da yer alıyor.