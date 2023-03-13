AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmesi sona erdi.ANKARA (İGFA) - İki liderin saat 14'te başlayan görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhur İttifakı üyesi BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 'Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı bir bütün olarak yoluna devam ediyor" dedi. Destici, Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak kararlı ve uyumlu şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın tekrar kazanması için sahada tüm gücümüzle çalışacağız. Bunu milletin geleceği, ülkenin bütünlüğü açısından çok kıymetli buluyoruz" dedi.

BBP KENDİ İSMİ, LOGOSU, KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİME KATILACAK

Bu arada prensip olarak uzlaştıklarını ifade eden Destici, 14 Mayıs’taki seçimlerde 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacağını duyurdu.

Destici, "Ülkemiz, milletimiz, partimiz, camiamız için hayırlı olmasını niyaz ediyorum" dedi.