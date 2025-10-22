BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Destici, partisinin genel merkezindeki basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC’de yapılan seçim sonuçlarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk dünyası için hayırlı olmasını dilen Destici, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

Destici, Kıbrıs Türk halkının tercihine saygı duyduğunu, nasıl Türkiye'de milli irade savunuluyorsa Kıbrıs'ta da aynı şeyi savunduklarını belirtti.

Destici, “Seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman seçim akşamı yaptığı açıklamada, bütün bu görüşmelerde Türkiye'yle istişare halinde olacağını, Türkiye'den habersiz ya da konuşmadan başka bir görüşmede bulunmayacağını açık bir şekilde ifade etti. Dolayısıyla da İnşallah bu açıklamasına uygun şekilde Cumhurbaşkanlığı yapmasını bekliyoruz." dedi.

Destici, “Kıbrıs'ta kim seçilirse seçilsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle hükümetiyle uyumlu olmak zorundadır. Bu onun için bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.