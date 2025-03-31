Bayramın ilk gününde Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen 2 trafik kazasında bir kişi yaralandı, iki sürücü tutuklandı.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kaza, 240 miligram alkollü içki tesiri altında olan 23 yaşındaki Mehmet Can Kiraz’ın önünde seyreden iki araca çarpmasıyla meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiraz, RG 529 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kombos önlerine geldiğinde, aynı istikamete doğru seyreden Burcu İşlek (K-32) yönetimindeki PH 189 plakalı aracın arka kısmıyla Cem Çalış (E-22) yönetimindeki RE 721 plakalı salon sol ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan Burcu İşlek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu oldu. Kiraz ise, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kazası yapma suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Alkol testi için nefes örneği vermeyi reddeden sürücü tutuklandı

Girne’de Ecevit Caddesi’nde dün saat 23.50 sıralarında meydana gelen kazada ise, sürücü yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran araca çarptı.

Abdul Hashıru Bangura (E-28), KC 833 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yaya geçidindeki yayalara yol vermek için duran Ahmet Boyansal (E-45) yönetimindeki ZUN 419 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. Kazaya neden olan sürücü Bangura, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı; soruşturma devam ediyor.