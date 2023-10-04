Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’de üretilen ürünlerin PTT AVM üzerinden başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya pazarlanması konusunda kadın üreticilerle bir toplantı yaptı.

Toplantıya Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Tatlısu Yalı Mahallesi Muhtarı Leyla Güvenlier, Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı memurları ile Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği üyeleri katıldı.

Toplantı öncesinde konuşan Bakan Arıklı, KKTC ürünlerinin e-ticaret platformu olan PTT AVM üzerinden pazarlanması ile ilgili projeyi ilk olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı iken gündeme getirdiğini, Posta Dairesi’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olması nedeniyle de söz konusu projenin ete kemiğe büründüğünü aktardı.

Kırsal kalkınmanın; ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Arıklı, söz konusu projenin hem bir kalkınma hem de ambargoları delme hamlesi olduğunun altını çizdi.

“Kadınlarımızın ürünleriyle 10 milyar TL’lik pazardan pay almak istiyoruz”

Arıklı, “Ülkemizde kadınlarımızın ürettiği çok değerli, el emeği göz nuru ürünler var. Bu ürünlerle 10 milyar TL’lik PTT AVM pazarından pay almak istiyoruz. Kadınların ürünlerini dünyaya pazarlayabilmesinin hem ev ekonomilerine, hem de ülke ekonomisine ciddi katkısı olacak. Bu bizim için çok değerli bir fırsat ve gerçekleşmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Anavatan Türkiye’deki muhataplarımız bu konuda bizlere çok yardımcı oldular ve ellerinden gelen kolaylığı sağlıyorlar. Buradan onlara yeniden teşekkür ederim” dedi.

Arıklı’nın konuşmasının ardından Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği üyeleri, ürettikleri ürünlerle ilgili bir sunum yaptı.

-Baysal: “İlk olarak 85 milyonluk Türkiye ardından tüm dünya…”

Sunumun ardından konuşan Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal ise projenin hayata geçtiği an KKTC’de üretilen ürünlerin öncelikle 85 milyonluk Türkiye, ardından tüm dünyaya satılabileceğini belirtti.

“Üreticilerimiz ekonomik yönden rahatlayacak ve özellikle kırsal kesimde üretim canlanacak. El işleri, Lefkara işi, sele ve hellim gibi ürünler tüm dünyaya satılabilecek” diyen Baysal, PTT ile yapılan görüşmeler sonucunda protokol imzalanır imzalanmaz 1000 kilo harnup pekmezi, bin kilo Kıbrıs tarhanası ve bin kilo zeytinyağı sabununun PTT AVM’de satışa sunulacağını ifade etti.