Arıklı mesajında şu ifadeleri kulandı:

“Anavatan Türkiyemizde Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük bir olgunlukla tamamlanmış ve milli irade tecelli etmiştir.

Halkın teveccühüne tekrar mazhar olan Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyoruz.

Demokrasiye inanan herkes, sonuçları olgunlukla kabul etmeli ve karşı tarafı suçlayıcı, ötekileştirici ve kardeşlik hukukunu çiğneyici üslup kullanmaktan vaz geçmelidir.

Sonuçların başta Anavatan Türkiye olmak üzere, Türk ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz...”