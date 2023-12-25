BATURALP ARALIK SONU YEREL GELİRLER 32 MİLYARI GEÇECEK

Ergün Yahat

Dayanışma sendikası başkanı ekonomist yıllardır yaptığı hesaplamaları ile uzman birisi olarak bilinen geçmişte bir çok Maliye Bakanının görüşlerini aldığı Mustafa Baturalp yıl sonuna kadar oluşan ve oluşacak kalemleri paylaştı.

2022 bütçesinde öngörülen yarel gelirler toplamı, 8 milyar 440 milyon TL oniki ay’ın sonunda gerçekleşen 16 milyar 721 milyon TL 8 milyar kusur TL fazlalık. 2023 bütçesinde öngörülen yerel gelirler toplamı, 24 milyar 800 milyon. TL Ekim ayında bütçe tadil edilerek yerel gelirler toplamı 29 milyar 580 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

Fazlalığın 4 milyar 450 milyon TL’lik kısmı belli bakanlıklara aktarılmıştı. Kasım ay’ı sonu itibarıyla gerçekleşen yerel gelirler toplamı 28 milyar 766 milyon. TL olarak gerçe kleşti.

Ben, Aralık sonunda gelirler genel toplamının 32 milyar TL’yi geçeceği garanti gibi belirteyim .