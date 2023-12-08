: Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan Milli Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in bir gazeteye Türk azınlığıyla ilgili verdiği röportaja tepki gösterdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, "(Yunanistan'ın) Ülkemizin ana vatanımızdan Rum Ortodoks azınlıkla ilgili talep ve beklentilerinin olması doğal. Öte yandan ülkemizin kendi sorumluluğunda olan toplumumuzun sorunlarına da samimiyetle yaklaşması, haklarını gözetmesini bekliyoruz." dedi.

Kalancis'in, Lozan Antlaşması'nın hükümlerini çarpıtarak gerçek dışı iddialarda bulunmayı sürdürdüğünü belirten Habipoğlu, Gökçeada'da yalnızca 5 çocukla açılan Rum Ortodoks azınlığa ait anaokulu ve ilkokulda bugün 21 kişinin eğitim gördüğünü söyledi.

Habipoğlu, Batı Trakya'da ise Türk nüfusun oranının Rodop'ta yüzde 55, İskeçe'de yüzde 45, Meriç'te yüzde 10 olmasına rağmen yetkili makamlarca iki dilli Türk azınlık anaokulunun açılmasına izin verilmediğinin altını çizdi.

ABTTF Başkanı Habipoğlu, şunları kaydetti:

"Lozan Antlaşması'na göre, eğitim özerkliğine sahip olmamıza rağmen özerk statüdeki ilkokullarımız, ekonomik nedenler ve öğrenci azlığı bahanesiyle her yıl tek tek kapatılıyor. 2008'de Batı Trakya'da 188 Türk ilkokulu varken bu sayı 2023'te 90'a düşmüş durumda."

Kalancis, röportajında azınlık haklarının güvence altına alınmasının Yunanistan için çok önemli olduğunu belirtmiş, İstanbul'daki Yunan azınlı