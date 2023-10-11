İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde silahlı çatışma yaşandı.
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Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, Tubas kentinde Hamas Hareketi liderlerinden Nadir Savafta'nın evini abluka altına aldı.
Abluka sırasında, İsrail askerleri ile Filistinli silahlı gruplar arasında yoğun silahlı çatışma yaşandı.
Çatışmalar sonucunda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi bulunmuyor.