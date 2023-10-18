İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ile Tunus, Lübnan ve Ürdün’de protesto edildi.

Ramallah'ın merkezindeki El-Menara Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız saldırılara tepki gösterildi.

El-Bire, Nablus ve El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın diğer kentlerinde de Filistinliler sokaklara döküldü.

Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi sık sık İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail'in dün akşam Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı sonrası bugün işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidilmişti.

-Tunus'ta binlerce kişi İsrail’in hastane saldırısını protesto etti

Tunus’ta binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi'nde 500 Filistinlinin ölümüne neden olan hastane saldırısını protesto etti.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan binlerce gösterici, "İsrail ile normalleşme suçtur", "Gözyaşına hayır, direnişe devam", "Siyonist işgalcilerle normalleşmeye hayır" şeklinde sloganlar attı.

Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Halk Filistin’in kurtuluşunu istiyor" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride, "Kanımızla canımızla Filistin'in yanındayız", "Yaşasın özgür Filistin devleti", "La ilahe illallah şehitler Allah’ın sevgili kulları" sloganları atıldı, Filistin ile dayanışma vurgusu yapıldı.

- "Bu eylem, Filistin davasını destekleyen ulusal birlik duruşudur"

Gösteriye katılan Tunus’taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Riyad el-Şuaybi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu eylem, Filistin davasını destekleyen ulusal birlik duruşudur. Farklı siyasi eğilimlerden, yaşlardan ve inançlardan on binlerce insan Filistin için Tunus'un tüm sokaklarını doldurdu. Filistinli kardeşlerimizi desteklemek, Siyonist işgalcinin saldırılarını ve katliamlarını kınamak için buradayız.” dedi.

Gösterilerde atılan "Fransız Büyükelçi'nin ülkeyi terk etmesi" yönündeki sloganlara ilişkin Şuaybi, "Siyonistler, dün yüzlerce insanın bulunduğu bir hastaneyi bombalamaya cesaret etti, yüzlerce insanın ölmesine neden oldu. Göstericilerin Batılılara yönelik tutumunu, İsrail'in tüm saldırılarına karşın Batılı ülkelerin ve ABD'nin Siyonistleri koşulsuz desteklemelerine bir yanıt olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

- Filistin’e destek eylemine milletvekilleri de katıldı

İsrail'in Gazze’deki hastane saldırısının ardından ülkede artan Filistin’e destek gösterilerine katılmak için Tunuslu milletvekilleri meclis komisyonlarını tatil ettiklerini duyurdu.

Eylemlere katılan milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Milletvekillerinin, Gazze Şeridi'ne ve El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik İsrail saldırılarını protesto eylemlerine katılabilmeleri için, bugün yapılacak Meclis oturumlarını tatil ettik." mesajlarını paylaştı.

İsrail’in dün Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından gece sokaklara dökülen binlerce Tunuslu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmişti.

Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, "Amerika ve Fransa Siyonist saldırının ortakları”, "Katil Macron" sloganları atmış ve Fransa'nın Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısı yapılmıştı.

Tunus genelinde binlerce üniversite ve lise öğrencisi de bugün İsrail’i protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

-Lübnan’da ABD büyükelçiliği önünde gösteri

Lübnanlılar ve ülkedeki Filistinli mülteciler, Gazze ile dayanışma ve İsrail'i kınamak için ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde büyük bir gösteri düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan binlerce gösterici yoğun güvenlik önlemlerin alındığı elçilik binasına yaklaşmak istedi. Ancak güvenlik güçleri, elçilik etrafında kurduğu birden fazla barikat ile eylemcilerin binaya yaklaşmasına izin vermedi.

ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan göstericiler, asker ve polisin kurduğu barikatı geçmek için taş atmaya başladı. Güvenlik güçleri ise eylemcilerin ilerlemesini durdurmak için yoğun göz yaşartıcı gazın yanı sıra ve TOMA'lardan tazyikli su sıktı.

Yoğun gazdan etkilenen bazı göstericiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göstericiler büyükelçilik binasına yakın bölgelerde beklemeye devam ediyor.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Ürdün'de binlerce kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında toplandı

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 500 Filistinlinin ölümüne neden olan hastane saldırısını protesto etti.

Başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanan Ürdünlüler İsrail'e tepki gösterdi.

İsrail karşıtı sloganların atıldığı gösteride, abluka altındaki Gazze ile dayanışma vurgusu yapıldı.

Ürdün güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.