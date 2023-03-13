Batı Azerbeycan Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Ankara’da toplandı.ANKARA (İGFA) - Göyçe-Zengezur Cumhuriyeti hükümeti 10 Mart 2020 tarihindeki kuruluşunun ikinci yıldönümü dolayısıyla kabine toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Tunzale Çelebi başkanlığında Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mehmet Ali Arslan ile Türkiye’de bulunan kabine üyeleri katıldı. Azerbaycan’daki kabine üyeleri ise online katılım gösterdi. Toplantı, Türkiye’deki deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

GZTC’nin ilk iki yılındaki faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda Göyçe-Zengezur’un iç ve dış politikaları, sosyal ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi.

Çok önemli kararların alındığı toplantıda önceliği ülkenin bağımsızlığına yönelik atılan ve atılacak kritik adımlar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Çelebi ve Dışişleri Bakanı Arslan’ın yeni sistem ile ilgili detaylı anlatım ve konuşmalarının ardından kabinede görev alan bakanlar, plan ve projeleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Devletin varlığını sürdürmesi için “ekonominin olmazsa olmazdır” denilen toplantıda devletin ekonomisi ve bankacılık sisteminin hayati önem taşıdığı başlığı ön plana çıktı. Yine, GZTC’nin yakın gelecekteki politikaları, yeni kabinenin teşkili ve milli meclisin kurulması görüşleri aktarıldı.

Toplantı sonrası alınan kararlara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tunzale Çelebi, hep birlikte yaraları saracaklarını belirtti. Felaketin ilk anlarından itibaren ellerinden gelen tüm gayreti seferber ettiklerini belirten Çelebi, "Bizim tarihimiz de kaderimiz de birdir, kardeşimiz nerede biz orada olacağız. Zoru görüp kaçanlardan olmadık, olmayacağız" dedi.