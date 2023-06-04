Ali Başman: “Gönyeli’nin gücüyle, esnafımızın güçlü desteğiyle, daha güçlü ekonomi yaratacağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Adayı Ali Başman, dün, Gönyeli’de esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Başman’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli’de esnafı ziyaret eden Ali Başman’a, Maliye Bakanı Alişan Şan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, UBP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve partililer eşlik etti.

Başman, ziyaretle “Gönyeli’nin gücünü bir kez daha sahada hissettiklerini” ifade ederek, “kendisi gibi esnaf dostlardan yakın ilgili görmenin mutluluğunu yaşadığını” belirtti.

Başman, “Bu ülkenin dört bir yanından yıllarca çok güzel dostlar edindik. Karşılaştıkça mutlu oluyorum. Yürekten bir kucaklaşmayla, sıcak karşılamayla desteği hissediyoruz. İşte böyle, bizi biz yapan özelliklerle motive oluyor ve bu ülke insanı için daha çok çalışmak istiyoruz” dedi.

Başman, “Ekonominin temel taşı KOBİ’lerin önemi ortada… Esnafımızın beklentilerini yıllarca yakından biliyorum. Küçük dokunuşlarla, fikirlerimizle, tecrübemizle, esnafın gücüne güç katmak istiyoruz. Esnaf güçlüyse, biz de güçlüyüz, KKTC de” ifadelerini kullandı.

(AN/FEZ)