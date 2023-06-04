Başman’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili adayı Başman, Lefkoşa Pazar Yeri’ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan ve partililerin eşlik ettiği Başman, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Ali Başman, eşi ile birlikte alışveriş de yaptı.

Taze nor ve köy hellimi gibi kültürel ürünleri sık sık pazardan aldıklarını belirten Başman, üretimin önemine vurgu yaptı.

KKTC’ye özgü niş ürünlerin, aynı zamanda yeşil hat üzerinden dünyayla buluşma şansı olduğunu vurgulayan Başman, “Üretiyoruz. Ürettiğimizi pazarlama adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde ciddi deneyimlerimiz var. Bu aklı siyasette de hakim kılma adına yapacak çok işimiz var” dedi.

Başman, “Ticaretin ne olduğunu ilk pazar yerinden öğrenirsiniz. Üretim, sunum ve alıcı ile doğrudan buluşma… Ama vatandaşımızın alım gücü çok önemli tabi. Alım gücünü artırmak şart. Ekonomik veriler vatandaşımızın alım gücünü artırmayı şart kılıyor” şeklinde konuştu.