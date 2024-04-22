Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yarın ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yarın saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.

Ardından saat 09.00’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlenerek Anıt’a çelenk bırakılacak. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gün boyunca okullarda ve ilçelerde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

-Girne’deki törenler

Ramadan Cemil Meydanı’nda yapılacak Girne’deki tören saat 08.40’ta başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir okunması ile tören tamamlanacak.

Saat 09.30’da ise 20 Temmuz Stadyumu’nda düzenlenecek törende öğrenciler günün anlam ve önemi belirten konuşmalar ve şiirlerin ardından dans gösterisi yapacak.

Öte yandan, Girne Belediyesi, 23 Nisan’da çocuklar için şenlik düzenleyecek. Ramadan Cemil Meydanı’nda Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Girne Belediyesi binası) saat 11.00’de başlayarak 18.00’e kadar devam edecek ücretsiz etkinlikte, çocukların keyifli vakit geçirebileceği etkinlikler yer alacak.

Etkinlikte palyaço ve maskotlar, şişme oyun alanları, çeşitli stantlar, ücretsiz balon ve dondurma dağıtımı, müzikli eğlence ve yüz boyama etkinlikleri olacak.

-Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde yapılacak. Saat 08.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende, Canbulat İlkokulu'ndan bir öğrenci günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Ayrıca öğrenciler tarafından ant, şiir ve marş okunacak.

-Güzelyurt’taki tören

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende Özgürlük İlkokulu öğrencileri tarafından şiir okunacak ve günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

-İskele’de Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak

İskele’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören de saat 09.00 başlayacak. Öğrenciler Şht. İlker Karter İlkokulu’nda toplanıp, bando eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

Ardından program saat 09.30’da İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda düzenlenecek törenle devam edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Tören, bölge okul öğrencilerinin müzikli gösterileri ile tamamlanacak.

-Lefke’deki tören 09.00’da Atatürk Anıtı'nda

Lefke’deki tören saat 09.00’da başlayacak. Atatürk Anıtı önünde yapılacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile bayraklar göndere çekilecek. Ayrıca şiirler okunacak.

Tören, 16 Ağustos Zafer Stadyumu’nda devam edecek.

-Mehmetçik

Mehmetçik’te Atatürk Büstü önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören şiir okunmasıyla sona erecek.

Etkinlikler 09.30’da Mehmetçik İlkokulu’ndaki törenle devam edecek.

-Akdoğan ve Geçitkale’de de törenler düzenlenecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Akdoğan’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir okuması ve oratoryo ile tören tamamlanacak. Törenin ardından kortej düzenlenecek. Kutlamalar kapsamında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda da tören yapılacak. Tören saat 10.00’da başlayacak ve öğrenciler gösterilerini sunacak.

Geçitkale’de ise kasaba meydanında saat 09.00’da tören düzenlenecek. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yanı sıra şiir okunacak.

-Çatalköy-Esentepe Belediyesi II. 23 Nisan Çocuk Şenliği

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, yarın saat 12.00'de Alagadi Festival Alanı'nda (Alagadi 1) II. 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenleyecek. Etkinlikte çocuklara yönelik birçok faaliyet yer alacak.

- Beyarmudu’nda 24 Nisan’da çocuk şöleni

Beyarmudu Belediyesi de 24 Nisan Çarşamba günü çocuklar için şenlik düzenleyecek.

Türkmenköy Düğün Salonu’nda saat 17.30’da başlayacak kortejin ardından, şölen saat 18.00’de Türkmenköy Futbol Sahası’nda başlayacak. Açıklamaya göre, etkinlikte oyunlar, çocuk etkinlikleri ve sürprizler olacak.