Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk basınına yönelik son dönemlerde artan tehdit ve baskılarla ilgili hükümet ve kolluk kuvvetlerinin bir an önce tedbir alması gerektiğini belirtti.

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, son olarak Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’ye yönelik tehdit mesajlarının içeriğinin gelinen aşamanın tehlikelerine işaret ettiği belirterek, bunun sadece mesleği değil, tüm halkı ilgilendiren bir sorun haline dönüştüğü ifade edildi.

“Sahte hesaplarla gazetecileri tehdit eden bu şahısların kim veya kimler oldukları ve hangi merkezden yönlendirildikleri mutlak olarak araştırılmalıdır.” denilen açıklamada, bu gibi şiddet olaylarına karşı sadece meslek örgütlerinin tepki göstermesinin beklenmemesi ve çare üretilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gazeteci haber yapar, gazeteci yorum yapar, gazeteci düşüncelerini ifade eder, sırf bunları yaptığı için bir gazeteciyi tehdit etmek en büyük acizlik örneğidir.” denilerek, Basın-Sen'in tüm basın emekçilerinin yanında olduğu ve dayanışma içerisinde bu sorunla mücadele edileceği belirtildi.