Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), topluma; işini meslek etik ilkelerine bağlı kalarak yapan, lisanslı ve kurumsal haber sitelerinden haber edinmeleri çağrısında bulundu.

Basın-Sen’den yaptığı açıklamada, son dönemde gazetecilere yönelik saldırıların arttığını ve hedef gösterildiğini büyük bir tedirginlikle takip ettiklerini kaydederek, künyesi bulunmayan, kim veya kimler tarafından yönetildiği bilinmeyen bazı sözde haber sitelerinden gazetecilere karşı yükselen bu tehditkâr yayınların, gazetecileri açık hedef haline getirdiğini, güvenliklerini de tehlikeye attığını ifade etti.

Açıklamada, “gazetecilik” kisvesi altında yayın yapan bazı sayfalardan siyasilerin de özel hayatlarıyla açıkça tehdit edildiği belirtildi.

“Birçoğunun sadece tetikçilik yapmak için kurulduğu anlaşılan bu sözde medya araçlarına karşı gerekli önlemlerin yeterince alınmadığı da nettir.” denilen açıklamada, bu konuda yetkisi bulunan mercilerin sessizliği korumasının nedeninin “bazı sözde site sahiplerinin hükümette makam sahibi olan kişiler olduğu” iddia edildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Gazetecileri Birliği’nin künyesiz siteleri ifşa ve şikâyet etme sürecinde, künyesiz sitelerden bir tanesinin BTHK Başkan Yardımcısı’na ait olduğu yönünde bilgi aldıkları iddia edilen açıklamada, “O makamda oturan bir kişinin istifa etmesini veya görevden alınmasını gerektiren bu rezalet karşısında hükümetin hiçbir adım atmaması, aslında bu rezalete tüm hükümetin ortak olduğunu göstermektedir.” denildi.

Karşı durulmayarak, sözde yayın organlarına destek verildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.” mantığıyla beslenen yılanların sahiplerini de sokmaya başlayacağı kaydedildi.

“Toplumumuza çağrımız, işini meslek etik ilkelerine bağlı kalarak yapan, lisanslı ve kurumsal haber sitelerinden haber edinmeleridir.” ifadeleri kullanılan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Meslek etik ve haysiyetine aykırı yayın yaparak, amaçladıkları hedeflere ulaşabilmek için algı operasyonu içerisinde olan sözde yayın organlarına gereken tepki gösterilmelidir. İnsanlarımızın yapacağı bu eleme; işini doğru yapanlar için en büyük ödül, ‘gazetecilik’ kisvesi altında yayın yapanlar için ise en büyük ceza olacaktır.”